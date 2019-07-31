هل تتم إضافة الزوجة لـ حساب المواطن من الأحوال؟

2019-07-31

متابعات الخليج 365 - الرياض

شدّد حساب متابعات الخليج 365 على ضرورة تعديل الحالة الاجتماعية للمرأة بعد الزواج حديثاً لإضافتها إلى حساب الزوج في حساب متابعات الخليج 365.

وقال حساب متابعات الخليج 365 رداً على استفسار بشأن إضافة الزوجة من موقع البرنامج أم بواسطة الأحوال المدنية إنه : لا بد من تغيير الحالة الاجتماعية إلى “متزوج” عن طريق حسابك (تفاصيل الطلب – بيانات عامة – تعديل الحالة الاجتماعية والضغط على حفظ) والتوجه إلى بيانات التابعين وإضافة الزوجة كتابع والضغط على أيقونة حفظ، ثم تقديم الطلب عن طريق أيقونة المراجعة.

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وأشار حساب متابعات الخليج 365 إلى أنه في حال طرأ أي تغيير على البيانات يجب التوجه للبوابة وتحديثها.

من جهة أخرى تتواصل عملية التسجيل في دورة الدفعة الـ22، والتي سيتم إيداعها في شهر سبتمبر المقبل، وحث البرنامج المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم عبر الرابط التالي: (هنا).

ويستمر التسجيل في البرنامج للاستفادة من الدفعة القادمة، حتى موعد إيداع الدفعة الحادية والعشرين.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.