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2019-07-31 جراحة ناجحة تنهي معاناة مولود بانسداد معوي في أبو عريش متابعات الخليج 365 - واس نجح مستشفى أبو عريش العام في إنهاء معاناة مولود بانسداد معوي، حيث استقبل المستشفى حالة لطفل يزن 2800جم ويبلغ من العمر 3أيام، يعاني من انسداد معوي Intestinal obstruction، وقد قام المستشفى بالتعامل مع الحالة فور وصولها بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة ومن ثم إجراء عملية جراحية للطفل تكللت بالنجاح ولله الحمد.

وقد تحسنت حالة الطفل، وبدأ في الرضاعة وشرب الحليب، فيما تتم عملية إخراج الفضلات عن طريق فتحة بالبطن stoma، وتم تدريب الأم على كيفية التعامل مع طفلها بشكل صحيح وسليم.









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