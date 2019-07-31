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القنصلية لدى هونج كونج لـ المواطنين: ابقوا في مقر الإقامة
متابعات الخليج 365 - الرياض
حذرت القنصلية السعودية لدى هونج كونج المواطنين المتواجدين في المنطقة، داعيةً إياهم إلى أخذ الحيطة والحذر بسبب ارتفاع إعصار wipha (ويفا) إلى الدرجة الثامنة.
ونصحت القنصلية المواطنين بالبقاء في مقر الإقامة، وفي حال حدوث أمر طارئ يرجى الاتصال على الرقم 85296664741+.
وكانت هونج كونج قد رفعت اليوم الأربعاء تحذيرها من إعصار مداري إلى ثالث أعلى مستوى، فيما أُغلقت المدارس والأسواق المالية أبوابها وغادر الموظفون مكاتبهم مبكرا للوصول إلى بيوتهم قبل هبوب العاصفة.
وقال مرصد هونج كونج إن الإعصار ويفا يقترب من ساحل الصين عند جنوب غرب إقليم قوانغدونغ ويتحرك على بعد حوالي 300 كيلومتر إلى الغرب من المدينة.
وأضاف “ستظل درجة التحذير رقم 8 سارية خلال معظم ما تبقى من اليوم”.
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