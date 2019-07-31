تسليم الدفعة الأولى من وحدات الإسكان التنموي في الشمالية 

2019-07-31

متابعات الخليج 365 - واس

سلّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية رئيس اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة في مقر الإمارة اليوم ,مفاتيح وحدات الإسكان التنموي التي تمثل الدفعة الأولى من خطة التسليم والتي تغطي احتياج الأسر بالمنطقة.

ونوه سموه في كلمة له بهذه المناسبة بالاهتمام والحرص والمتابعة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بدعم المجالات التي تهدف إلى تلمس احتياجات المواطنين والمواطنات والعمل على تلبيتها.

وقال سموه : ” إن ما نلمسه ونعيشه في هذه المرحلة وفي عهد الخير والبركة والعطاء ما هو إلا نتيجة لرؤية المملكة الطموحة 2030 ،التي تهدف إلى تعزيز الحياة الكريمة لجميع فئات المجتمع من مواطنين ومواطنات من خلال 12 برنامجًا منها برنامج الإسكان ومن خلال مئات المبادرات ومنها مبادرة الإسكان التنموي.

وتابع سموه :”تعمل الدولة رعاها الله لخدمة جميع المواطنين على الوجه الأمثل وبجميع المجالات التنموية والخدمية وتمكينهم من العلم وأسباب النجاح والتمكن من العمل والاستثمار، ومن ذلك فئة الضمان والمعوزين الذين خُصصت لهم مبادرات معينة للتحول من الرعوية للتنموية، وكلنا ثقة أنهم سيتفاعلون إيجابًا مع هذه البرامج “.

وأضاف سموه قائلا : نرى اليوم إحدى ثمار التكامل بين القطاع الحكومي ممثلًا بوزارة الإسكان والقطاع الثالث ممثلا بالجمعيات الخيرية من خلال استفادة الأسر الأشد احتياجا وَفْق معايير واضحة وحوكمة فاعلة يشارك فيها ويدعمها العديد من الجهات الحكومية والشركات الوطنية والأفراد من المجتمع مقدماً التهنئة للأسر ,ومثمنًا الدور الذي تقوم به الجمعيات الخيرية بالمنطقة.

يذكر أن الإسكان التنموي أحد مبادرات برنامج الإسكان ضمن رؤية المملكة 2030 ويهدف لتلبية احتياج الأسر الأشد حاجة في المجتمع من المساكن وتمكينهم من الانتفاع به وفق احتياجاتهم وقدراتهم المادية ولضمان سرعة تلبية احتياج الأسر الأشد فقد أبرمت اتفاقيات شراكة مع 295 جمعية أهلية حتى تاريخه منتشرة في جميع مدن ومحافظات المملكة تتولى الجمعيات بموجب الشراكة العديد من المهام يأتي من ضمنها دراسة الحالات والرفع بالحالات المستحقة للإسكان التنموي والمساهمة بتسليم الوحدات السكنية والتي يتم توفيرها من الإسكان التنموي للأسر بسب طبيعة واحتياج كل أسرة .

وشهدت المناسبة تسليم الوحدات تكريم الجمعيات الخيرية التي ترتبط باتفاقيات شراكة مع الإسكان التنموي التابع لوزارة الإسكان .