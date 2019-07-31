الان تتابع وصول 745,472 حاجاً إلى المدينة المنورة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل المدينة المنورة – وكالات – الخليج 365
كشفت الإحصائية اليومية لحركة قدوم ومغادرة الحجاج، التي تصدرها لجنة الحج والزيارة، أن إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة بلغ، حتى يوم أمس، 745,472 حاجاً.
وبينت الإحصائية أن 547,301 حاج غادروا المدينة المنورة متوجهين إلى المشاعر المقدسة، خلال الفترة الماضية من موسم حج هذا العام، في حين بلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنورة أمس 198,132 حاجاً.
وأبرزت الإحصائية أن حجاج بنجلاديش هم أكثر نسبة حجاج موجودين في المدينة المنورة عن غيرهم من الجنسيات الأخرى.
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