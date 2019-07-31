شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تطلق بطاقة «الموظف الذكية» لخدمة ضيوف الرحمن بـ«المشاعر» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبد العزيز غزاوي (جدة)

دشنت وزارة الصحة البطاقة الذكية لمنسوبي الوزارة المشاركين في موسم الحج لعام 1440هـ، حيث تم تعميمها على جميع المواقع الصحية في المشاعر المقدسة. وتعتبر البطاقة الذكية من ضمن وسائل التقنية الحديثة التي أطلقتها الوزارة لمواكبة برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.

وقالت الصحة إن فكرة البطاقة الذكية نشأت من قبل إدارة المراكز الصحية بمنى و منشأة الجمرات؛ لضمان سرعة و سهولة التواصل مع جميع الموظفين بالمراكز الصحية لخدمة ضيوف الرحمن، مبينة آلية العمل بها، وهي عبارة عن ملف يتم مشاركته عن طريق الباركود، ويتم فتح الرابط عن طريق كاميرا الجوال مباشرة، كما يمكن تحميل جميع الملفات عن طريق الرابط الخاص بـ «الباركود» مثل الملفات التثقيفية والتوعية الصحية و التعاميم الخاصة والدورات التدريبية والقواعد الإرشادية، بالإضافة إلى الخرائط الذكية لجميع مواقع المراكز الصحية، ويعتبر هذا الرابط عالي الأمان والخصوصية، حيث أنه لا يمكن التعديل عليه أو التغيير إلا من قبل الناشر فقط، ولا يتطلب رقم الجوال و لا توجد كلفة مادية له.

وتضمن البطاقة وصول جميع التعاميم إلى جميع الموظفين في الوقت المناسب، كما يمكن تحميل ملفات عن الطريق الباركود إلى 15 جيجابايت، مشيرة إلى أن فكرة الباركود تمّ العمل عليها من قبل فريق من منسوبي الصحة. يذكر أن «الصحة» هيأت لموسم حج هذا العام 1440هـ عددًا من المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، وذلك بتجهيز عدد 25 مستشفى، و156 مركزاً صحياً، فيما يشارك 30 ألفاً من منسوبي «الصحة»، إضافة إلى خمسة آلاف سرير للتنويم في المستشفيات، كما جهزت 18 نقطة طبية في قطار المشاعر، إضافة إلى 180 سيارة إسعاف، كما هيأت 17 مركزاً للطوارئ على جسر الجمرات.