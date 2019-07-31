شكرا لقرائتكم أمير "حائل": استكمال مشاريع وصول المياه للمواقع التي لم تصلها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - حائل – "الحياة" | منذ 4 ساعات في 31 يوليو 2019 - اخر تحديث في 31 يوليو 2019 / 10:54

دشن أمير منطقة حائل عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، مساء أمس (الثلثاء)، مشروع الخط الناقل رقم 4 من محطة الحميمة إلى مدينة حائل بكلفة تزيد على 102 مليون ريال، ومشروع المياه الشامل لمحافظة سميراء بكلفة تربو على 14 مليوناً، بحضور نائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز.



وقال الأمير عبدالعزيز بن سعد في تصريح صحافي عقب التدشين، إن وصول المياه لمحافظة سميراء وبطول 152 كيلومتراً، يبرز اهتمام ولاة قادة البلاد في كل جزء من المملكة، وتوفير الخدمات اللازمة للمواطنين في كل مكان، مشيراً إلى أن عجلة إنجاز المشاريع مستمرة وتستكمل الأعمال المتبقية لوصول المياه للمواقع التي لم يصلها مشروع المياه الشامل في المنطقة.

وأعرب أمير حائل عن شكره للمدير العام لإدارة خدمات المياه في المنطقة خالد الجمعان، وزملائه وجميع المساهمين في إنجاز هذه المشاريع، حاضاً على مضاعفة الجهود لتحقيق المزيد لخدمة أهالي المنطقة.