أمير منطقة الحدود الشمالية يسلم الدفعة الأولى من وحدات الإسكان التنموي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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سلم أمير منطقة الحدود الشمالية رئيس اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة، فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مقر الإمارة اليوم، مفاتيح وحدات الإسكان التنموي التي تمثل الدفعة الأولى من خطة التسليم، والتي تغطي احتياج الأسر بالمنطقة.

ونوه في كلمة له بهذه المناسبة بالاهتمام والحرص والمتابعة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده، بدعم المجالات التي تهدف إلى تلمس احتياجات المواطنين والمواطنات والعمل على تلبيتها.

وقال: إن ما نلمسه ونعيشه في هذه المرحلة وفي عهد الخير والبركة والعطاء ما هو إلا نتيجة لرؤية 2030 التي تهدف إلى تعزيز الحياة الكريمة لجميع فئات المجتمع، من مواطنين ومواطنات من خلال 12 برنامجا، منها: برنامج الإسكان، ومن خلال مئات المبادرات ومنها: مبادرة الإسكان التنموي.

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وتابع "تعمل الدولة رعاها الله لخدمة جميع المواطنين على الوجه الأمثل وبجميع المجالات التنموية والخدمية، وتمكينهم من العلم وأسباب النجاح والتمكن من العمل والاستثمار، ومن ذلك فئة الضمان والمعوزين الذين خصصت لهم مبادرات معينة للتحول من الرعوية للتنموية، وكلنا ثقة أنهم سيتفاعلون إيجابا مع هذه البرامج".

وأضاف قائلا: نرى اليوم إحدى ثمار التكامل بين القطاع الحكومي ممثلا بوزارة الإسكان، والقطاع الثالث ممثلا بالجمعيات الخيرية، من خلال استفادة الأسر الأشد احتياجا وفق معايير واضحة وحوكمة فاعلة يشارك فيها ويدعمها عدد من الجهات الحكومية والشركات الوطنية والأفراد من المجتمع، مقدما التهنئة للأسر، ومثمنا الدور الذي تقوم به الجمعيات الخيرية بالمنطقة.

يذكر أن الإسكان التنموي أحد مبادرات برنامج الإسكان ضمن رؤية 2030، ويهدف لتلبية احتياج الأسر الأشد حاجة في المجتمع من المساكن، وتمكينهم من الانتفاع به وفق احتياجاتهم وقدراتهم المادية، ولضمان سرعة تلبية احتياج الأسر الأشد حاجة، فقد أبرمت اتفاقيات شراكة مع 295 جمعية أهلية حتى تاريخه، منتشرة في جميع مدن ومحافظات المملكة، تتولى الجمعيات بموجب الشراكة عددا من المهام، تأتي من ضمنها دراسة الحالات والرفع بالحالات المستحقة للإسكان التنموي، والمساهمة بتسليم الوحدات السكنية التي يتم توفيرها من الإسكان التنموي للأسر بحسب طبيعة واحتياج كل أسرة.

وشهدت المناسبة تسليم الوحدات وتكريم الجمعيات الخيرية التي ترتبط باتفاقيات شراكة مع الإسكان التنموي التابع لوزارة الإسكان.