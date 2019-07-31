ديوان المظالم يتيح للمترافعين إمكانية الاطلاع على نسخة إعلام الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف الإدارية وطباعتها الكترونيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أتاح ديوان المظالم خدمة الاطلاع وطباعة نسخة إعلام الحكم الصادرة من محاكم الاستئناف الإدارية الكترونيا من خلال نظام معين، على غرار المحاكم الإدارية بالديوان، بما يمكن لأطراف الدعوى الاطلاع على نسخة إعلام الحكم الخاص بقضيتهم بشكل الكتروني.

وتأتي هذه الخدمة تسهيلا على المترافعين، دون الحاجة للحضور الشخصي إلى مقر المحكمة التي أصدرت الحكم، موفرة بذلك الوقت والجهد على المستفيدين.

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وتندرج هذه الخدمة ضمن الإجراءات القضائية المدعومة الكترونيا في محاكم الاستئناف الإدارية بديوان المظالم، إلى جانب الخدمات التي تتيحها هذه المحاكم، وهي: إمكانية الاعتراض على الحكم الابتدائي، وفتح المحاضر وحفظها.

وقد أتاح ديوان المظالم قبل فترة زمنية إمكانية الاطلاع على نسخة إعلام الحكم الصادر من المحاكم الإدارية "الدرجة الأولى" بشكل الكتروني، والآن وبعد اكتمال سلسلة عمله الالكتروني يوفر هذه الخدمة للأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف الإدارية.

كما يمكن للمستفيد استخراج نسخة ورقية لنسخة إعلام الحكم الصادر من محاكم الاستئناف الإدارية.

الجدير بالذكر أن هذه الخدمة المدرجة ضمن نظام معين الالكتروني، تشكل حلقة متواصلة من الجهود التقنية التي يبذلها ديوان المظالم لتطوير منظومة القضاء الإداري، استكمالا لما رسمته الخطة الاستراتيجية لديوان المظالم 2020، في ظل الاهتمام والدعم الذي يتلقاه مرفق القضاء من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله -، في سبيل تحقيق الاستفادة القصوى بمواكبة التطورات التقنية لخدمة الكيان العدلي في المملكة العربية السعودية، وتعزيز جودة أدائه، بما يسهم في الوصول إلى قضاء عادل ونزيه وفق عمل منظم بأحدث وسائل التقنية، تحت إشراف ومتابعة من قبل رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري، الدكتور خالد بن محمد اليوسف.