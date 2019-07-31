السعودية | بالصور.. رسامة سعودية تجسد مناسك الحج عبر لوحات جدارية

شكرا لقرائتكم بالصور.. رسامة سعودية تجسد مناسك الحج عبر لوحات جدارية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - جسدت فنانة تشكيلية سعودية، مناسك الحج في لوحات جدارية، أبدعت برسومات تشكيلية لكل من طواف القدوم والوقوف بمشعر عرفات ورمي الجمرات وغيرها.





الفنانة التشكيلية، عواطف عبدالعزيز المالكي، تحدثت إلى "العربية.نت"، وقالت "اهتمامي برسومات الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، هو استشعار للمناسك والقرب من الله، فأحببت أن أجسد تلك العبادة المتمثلة في الصلاة والطواف، وكذلك المسجد النبوي والروضة الشريفة، في أعمال فنية تكون أمامنا في كل مكان، فهو أجمل منظر ينظر له المسلم، كما أنني أبرزت من خلال رسوماتي مناسك الحج في المشاعر المقدسة المتمثلة في وقفة عرفات ورمي الجمرات وغيرها من المناسك".



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وأوضحت أنها تستخدم فن الجداريات متعددة المقاسات، وقد تصل إلى 14 متراً، مستخدمة الخطوط الطولية أو الحادة في جميع أعمالها.





وقالت: "موهبة الرسم بدأت معي قبل 25 عاماً حين دراستي في المرحلة الابتدائية، واكتملت الصورة بالنسبة للرسم لدي في المرحلة الجامعية، وبعد أن أصبحت معلمة".





وأضافت: "أعمالي منوعة، فقد تنقلت بين المدارس الفنية، ورسمت الحروفيات والتجريد والخيول، وتفردت برسم القصائد الشعرية لمجموعة من كبار الشعراء في معرضي الشخصي الثالث (حالة فن) العام الماضي، كما ورسمت إسلاميات (مكة والمدينة)، ولدي الكثير من المشاركات داخل وخارج المملكة، ولي مقتنيات لدى كبار رجال الأعمال، كما أقمت أربعة معارض شخصية".