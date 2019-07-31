، تدشين النادي الفوتوغرافي لمصوري ومصورات الطائف ،

محمد بن مسعود - الدمام - بهدف المساهمة في نشر الثقافة البصرية في المجتمع

تُنظم لجنة التصوير الضوئي بجمعية الثقافة والفنون بالطائف، مساء غدٍ الخميس، معرضاً فوتوغرافياً لمصوري ومصورات الطائف، في صالة العرض بجاليري "آرت الطائف" بمركز منارات الأعمال.

وكان مدير جمعية الثقافة والفنون بالطائف فيصل الخديدي، قد دشّن مساء أمس نادي الطائف الفوتوغرافي خلال الحفل الذي أقامته لجنة التصوير الضوئي بحضور ومشاركة 90 مصوراً ومصورة من أبناء محافظة الطائف.

وقال المشرف على النادي رئيس لجنة التصوير الضوئي بالجمعية عدنان الخمري: تأسيس نادي الطائف الفوتوغرافي جاء لتعزيز التواصل بين المصورين الفوتوغرافيين ودعم الحراك الفوتوغرافي في الطائف، بالإضافة إلى المساهمة في نشر الثقافة البصرية في المجتمع.

وأضاف: النادي يسعى لتقديم العديد من البرامج المتخصصة في التصوير الفوتوغرافي التي تستهدف كل شرائح المجتمع، وذلك تحت إشراف لجنة التصوير الضوئي بالجمعية وبرئاسة الفوتوغرافي ماجد محمد المالكي.