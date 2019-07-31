معرفة المخالفات المرورية 1440 برقم اللوحة ورقم الهوية عبر بوابة أبشر

ازدادت عمليات البحث خلال هذه الفترة عن الاستعلام عن المخالفات المرورية حيث تُعد هذه الخدمة أحد أكثر الخدمات التى يستعلم عنها المواطنين بشكل مستمر، هذا وقد ساهمت وزارة الداخلية السعودية وكثفت جهودها لكي تقدم هذه الخدمة بشكل إلكتروني بسيط عبر بوابة أبشر يوفر الوقت والجهد على المواطن السعودي، وقد نجحت هذه الخدمة فى تسهيل التواصل بين وزارة الداخلية السعودية المواطن السعودى بالإضافة إلى توفير وقته وجهده.

وكنا قد كتبنا الكثير من المقالات التى تتحدث عن كل ما يتعلق بالمخالفت المروروية من أسعار وخطوات الإعتراض وغيرها فى موقعنا “عرب نيوز”، ونكتب لكم هذا المقال اليوم لنوضح لكم طريقة معرفة المخالفات المرورية برقم اللوحة ورقم الهوية، فإلى نص المقال.

الاستعلام عن المخالفات المرورية

هناك الكثير من الخطوات التى يجب عليها أن تلتزم بها وتتبعها لكى تستعلم عن مخالفاتك المرورية سواء التى قمت بها أو قام بها أحد أفراد أسرتك، كل ما عليك أن تتبع الخطوات التالية:

اضغط على رابط موقع أبشر الإلكتروني .

. ثم اضغط على أيقونة الإستعلامات الإلكترونية.

ومن ثم اختر قسم المرور ثم اختر الإستعلام عن المخالفات المرورية.

الآن ادخل رقم هويتك والرمز المرئى ثم اضغط على كلمة عرض.

الآن تُعرض لك جميع تفاصيل مخالفاتك (مكان قيد المخالفة- تاريخ المخالفة- نوع المخالفة- المبلغ المستحق لكل مخالفة).

معرفة المخالفات المرورية برقم الهوية أو رقم اللوحة

وضعت وزارة الداخلية السعودية الكثير من الخطط المنظمة والقواعد من أجل تنظيم حركة سير السيارات داخل المدن، وقامت بتركيب كاميرات مراقبة في الشوارع الرئيسية حتى تتمكن من المراقبة التامة لكل المخالفات التى قد تحدث وأماكن وأوقات حدوثها، ونتيجة لهذه الإجراءات قد تم السيطرة على معدل المخالفات حيث تم ملاحظة قلة المخالفات بالمقارنة بما كان يحدث فى السابق، ونوضح لكم الآن طريقة معرفة المخالفات المرورية برقم الهوية أو رقم اللوحة كالتالي:

أولاً عليك بزيارة موقع بوابة أبشر الإلكتروني.

قم بالبحث عن خدمة الإستعلام عن الخدمات المرورية.

ادخل بياناتك من رقم الهوية أو رقم اللوحة ثم ستظهر لك بعد ذلك جميع بيانات مخالفاتك.

الاستعلام عن مخالفات ساهر برقم اللوحة أو الهوية

لا يخفى عليك أن خلال هذه السنوات كانت هناك إرادة قوية من جانب المملكة العربية السعودية فى أن تواكب تحديات العصر الجديد، وأن تواكب الغرب المتقدم فى تطوره وتعتمد على التكنولوجيا فى إدارة جميع أمورها، فقد اتجهت الوزارات والحكومات فى السعودية إلى اسستخدام التقنيات الحديثة والتكنولوجيا فى إدارة جميع خدماتها وتقديمها للواطنين، ومنها خدمة الاستعلام عن مخالفات ساهر برقم اللوحة أو الهوية.