حج / "زمزم" ماءٌ مباركٌ لِمَا شُرِبَ له



مكة المكرمة 28 ذو القعدة 1440هـ الموافق 31 يوليو 2019 م واس

يقبل قاصدو بيت الله الحرام من حجاج ومعتمرين وزائرين على شرب ماء زمزم المبارك أثناء أدائهم لمناسكهم شاكرين الله عز وجل على ما تفضل به عليهم من نعم كثيرة وتوفر الخِدْمات المتكاملة التي يحتاجون إليها داخل المسجد الحرام ومنها حافظات ماء زمزم المنتشرة في جميع ساحات المسجد الحرام وأروقته وأدواره .

ولماء زمزم فضل عظيم حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم ( إنها مباركة وإنها طعام طعم ) أخرجه مسلم في صحيحه فهي مباركة وماؤها مبارك كما أن ماء زمزم يعد من أسباب الشفاء من الأمراض والأسقام فماء زمزم لما شُرب له كما أن لماء زمزم المبارك فضلًا في استجابة الدعاء عند شربه كأن يقال ( اللهم إني اسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء ) .

ووفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة سقيا زمزم لخدمة حجاج بيت الله الحرام خلال موسم حج هذا العام أكثر من 27 ألف حافظة لماء زمزم بالإضافة إلى 216 خزان إستيل و555 مشربية رخامية كما وفرت كذلك الحقائب المحمولة على الظهر والتي تنتشر داخل صحن المطاف يقدم من خلالها العاملون ماء زمزم المبارك للطائفين حتى يتمكن حجاج بيت الله الحرام من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة .

وعبر عدد من حجاج بيت الله الحرام عن سعادتهم وتقديرهم لجميع الخِدْمات التي وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين والتي كان لها أبلغ الأثر في أدائهم لنسكهم بكل يسر واطمئنان وسهولة مشيدين بتوفر حافظات ماء زمزم المبرد داخل المسجد الحرام على مدار 24 ساعة .

وسألوا الله عز وجل أن يجزي هذه البلاد المباركة خير الجزاء على ما قدمته وتقدمه للإسلام والمسلمين من تسهيلات وراحة منذ قدومهم وحتى مغادرتهم إلى أوطانهم .

// انتهى //

13:36ت م

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