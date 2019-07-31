حج / دورة تدريبية لقادة المسح والإرشاد بمعسكرات الخدمة في المشاعر المقدسة



مكة المكرمة 28 ذو القعدة 1440 هـ الموافق31 يوليو 2019 م واس

نظمت المعسكرات العامة لخدمة الحجاج بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، التي تقيمها جمعية الكشافة العربية

وأوضح مساعد قائد لجنة المسح والإرشاد بالمعسكرات عبدالله رزق الله الحارثي أن تلك الدورات التدريبية التي تُقيمه المعسكرات تهدف من خلالها الى التدريب ميدانياً وقياس مستوى تقدم المشاركين، مُشيراً إلى أن محتوى تلك الدورة تضمن شرح عن آلية المسح و ما يلازمها من مسابقات و أنشطة إثرائية، والإرشاد وأنواعه و الحالات المحتملة أثناء عملية الإرشاد، وكل ما من شانه تجويد العمل الميداني لخدمة ضيوف الرحمن.

وكانت المعسكرات قد أقامت مؤخراً دورة تخصصية لقادة الوحدات الكشفية و رواد العشائر المشاركين في حج هذا العام والتي هدفت الى التعرف على بيئة المعسكرات العامة و كيفية توظيف أداء قائد الوحدة الناجح و مهمته و التعرف على عملية المسح و الإرشاد مع التطبيق الميداني و نظام التسمية و الترقيم و قراءة الخرائط و التعرف على العمل مع المجموعات و الجهات الحكومية و التعرف على سجلات الوحدة و آلية العمل و مؤشرات تقييم الوحدات الكشفية وفنون التعامل مع ضيوف الرحمن.

// انتهى //

13:36ت م

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مكة المكرمة 28 ذو القعدة 1440 هـ الموافق31 يوليو 2019 م واسنظمت المعسكرات العامة لخدمة الحجاج بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، التي تقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية لخدمة ضيوف الرحمن، أمس, دورة تدريبية لقادة لجان المسح والإرشاد المشاركين في عملية إرشاد الحجاج التائهين بمشعري منى وعرفات ضمن حرص قيادة المعسكرات على وصول المشاركين إلى أقصى درجات الاستعداد لخدمة حجاج بيت الله الحرام.وأوضح مساعد قائد لجنة المسح والإرشاد بالمعسكرات عبدالله رزق الله الحارثي أن تلك الدورات التدريبية التي تُقيمه المعسكرات تهدف من خلالها الى التدريب ميدانياً وقياس مستوى تقدم المشاركين، مُشيراً إلى أن محتوى تلك الدورة تضمن شرح عن آلية المسح و ما يلازمها من مسابقات و أنشطة إثرائية، والإرشاد وأنواعه و الحالات المحتملة أثناء عملية الإرشاد، وكل ما من شانه تجويد العمل الميداني لخدمة ضيوف الرحمن.وكانت المعسكرات قد أقامت مؤخراً دورة تخصصية لقادة الوحدات الكشفية و رواد العشائر المشاركين في حج هذا العام والتي هدفت الى التعرف على بيئة المعسكرات العامة و كيفية توظيف أداء قائد الوحدة الناجح و مهمته و التعرف على عملية المسح و الإرشاد مع التطبيق الميداني و نظام التسمية و الترقيم و قراءة الخرائط و التعرف على العمل مع المجموعات و الجهات الحكومية و التعرف على سجلات الوحدة و آلية العمل و مؤشرات تقييم الوحدات الكشفية وفنون التعامل مع ضيوف الرحمن.// انتهى //13:36ت م0074

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