السعودية اليوم / أمانة حفر الباطن تبدأ تنفيذ مشروع سد النايفية بتكلفة إجمالية تبلغ أكثر من ٩٧ مليون ريال



حفر الباطن 28 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 31 يوليو 2019 م واس

بدأت أمانة محافظة حفر الباطن, تنفيذ مشروع إنشاء سد حوض النايفية بتكلفة إجمالية تبلغ ٩٧،٥١٨،٤٦١ ريالاً، وذلك لحجز مياه الأمطار المنقولة من وادي الباطن ومنعها من الدخول للمدينة.

وأوضح أمين محافظة حفر الباطن المهندس علي بن سعيد الغامدي، أن السعة التخزينية للسد تبلغ ٧،٥ مليون متر مكعب , ومدة تنفيد المشروع 24 شهراً، مبيناً أن العمل جار في تنفيذ أعمال بناء جسم السد وأعمال التكسية الخرسانية، كما سيزود السد بحساسات إنذار حول ارتفاع مخزون المياه عند حد معين، مبيناً أن هذا المشروع سيسهم بإذن الله تعالى في حماية المدينة من مخاطر السيول.

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13:31ت م

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