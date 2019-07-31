السعودية اليوم / الإيسيسكو تنظم بالأردن ورشة عمل إقليمية حول ريادة الأعمال لفائدة المحترفين والمهندسين في الدول الأعضاء



الرباط 28 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 31 يوليو 2019 م واس

تعقد المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة الإيسيسكو،بالتعاون مع الجمعية العلمية الملكية بالمملكة الأردنية الهاشمية ، يومي 4 و5 أغسطس المقبل بالعاصمة عمان ،ورشة عمل إقليمية حول ريادة الأعمال لفائدة المحترفين والمهندسين في الدول الأعضاء بالمنظمة.

وأوضح بيان للمنظمة أن هذه الورشة سيشارك فيها خبراء من المملكة العربية

وتهدف هذه الورشة حسب المنظمة، إلى تنمية الوعي والمهارات لدى العلماء والمهندسين في مجالات نقل التكنولوجيا وايصالها للسوق ،وتقديم مناهج حول الابتكار وريادة الأعمال.

// انتهى //

12:45ت م

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الرباط 28 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 31 يوليو 2019 م واستعقد المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة الإيسيسكو،بالتعاون مع الجمعية العلمية الملكية بالمملكة الأردنية الهاشمية ، يومي 4 و5 أغسطس المقبل بالعاصمة عمان ،ورشة عمل إقليمية حول ريادة الأعمال لفائدة المحترفين والمهندسين في الدول الأعضاء بالمنظمة.وأوضح بيان للمنظمة أن هذه الورشة سيشارك فيها خبراء من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت ولبنان ومصر وسلطنة عمان.وتهدف هذه الورشة حسب المنظمة، إلى تنمية الوعي والمهارات لدى العلماء والمهندسين في مجالات نقل التكنولوجيا وايصالها للسوق ،وتقديم مناهج حول الابتكار وريادة الأعمال.// انتهى //12:45ت م0058

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