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السريع تطلب تخفيض رأس مالها بالسوق المالية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت مجموعة السريع تقديم ملف طلب الموافقة على تخفيض رأس المال إلى هيئة السوق المالية، أمس الثلاثاء.
وبحسب موقع “تداول”،ستعلن شركة السريع عن أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص حال توفرها.
في سياق آخر، أعلنت شركة مهارة للموارد البشرية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 (ستة أشهر)، حيث ارتفع صافي الدخل الموحد للشركة عن الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 25% مقارنة بالربع الثاني من العام السابق، بسبب ارتفاع إيرادات الشركة بنسبة 9% نتيجة النمو في إيرادات قطاع الأعمال بنسبة 12% ومحافظة قطاع الأفراد على أدائه مدعومًا بنمو إيرادات برنامج خدمة بنسبة 21% مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، وأيضًا ارتفاع مجمل الربح لنفس الفترة بنسبة 14% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، بالإضافة إلى زيادة الإيرادات الأخرى بقيمة 3 ملايين ريال عن عكس مخصصات لم تعد مطلوبة وأيضاً عن أرباح ودائع مرابحة إسلامية لأجل.
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