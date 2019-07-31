السريع تطلب تخفيض رأس مالها بالسوق المالية

2019-07-31

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت مجموعة السريع تقديم ملف طلب الموافقة على تخفيض رأس المال إلى هيئة السوق المالية، أمس الثلاثاء.

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وبحسب موقع “تداول”،ستعلن شركة السريع عن أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص حال توفرها.

في سياق آخر، أعلنت شركة مهارة للموارد البشرية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 (ستة أشهر)، حيث ارتفع صافي الدخل الموحد للشركة عن الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 25% مقارنة بالربع الثاني من العام السابق، بسبب ارتفاع إيرادات الشركة بنسبة 9% نتيجة النمو في إيرادات قطاع الأعمال بنسبة 12% ومحافظة قطاع الأفراد على أدائه مدعومًا بنمو إيرادات برنامج خدمة بنسبة 21% مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، وأيضًا ارتفاع مجمل الربح لنفس الفترة بنسبة 14% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، بالإضافة إلى زيادة الإيرادات الأخرى بقيمة 3 ملايين ريال عن عكس مخصصات لم تعد مطلوبة وأيضاً عن أرباح ودائع مرابحة إسلامية لأجل.