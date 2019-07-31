نادك توقع اتفاقية شراء طاقة شمسية لتقليل استهلاك الوقود 

2019-07-31

متابعات الخليج 365 - واس

وقّعت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية “ نادك “ أمس, اتفاقية لشراء الطاقة الشمسية مع شركة ENGIE العالمية المتخصصة بالطاقة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لـ “نادك” المهندس عبدالعزيز البابطين أن الاتفاقية تهدف لتنويع مصادر إنتاج الطاقة والاستفادة من الطاقة المتجددة في مشروع الشركة الواقع في حرض جنوب العاصمة الرياض، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية تعد الأولى من نوعها في المنطقة في مجال الطاقة الشمسية لكونها مبنية على أساس شراء الطاقة من الشركة المنتجة للطاقة PPA بحسب الاستهلاك الفعلي للطاقة المنتجة وذلك بسعر تنافسي ثابت للكيلو وات ساعة بتكلفة 9.4 هللات الذي يعد أحد أكثر الأسعار تنافسية لمشاريع القطاع الخاص.

وبين البابطين أن المشروع يتضمن تركيب 30 ميجاوات من الطاقة الشمسية وفق أعلى التقنيات العالمية التي تضمن التكامل بين نظام الطاقة الاعتيادية الحالي في المشروع ونظام الطاقة المتجددة بما يحقق للشركة تخفيف تكاليفها التشغيلية، وسيسهم في تخفيض استهلاك الشركة للوقود الأحفوري في مشروعها بحرض وتقليل الأثر البيئي الناتج عن حرق الوقود التقليدي و التوفير في مصاريف الإنتاج الكهربائي بالمشروع.

وأشار إلى أن المشروع يتوافق مع أهداف نادك بتحقيق الاستدامة واستخدام الطاقة النظيفة بما يسهم بتخفيض استهلاك الشركة من الوقود على نحو يزيد عن 124.000 برميل سنوياً، وتقليل الانبعاثات الكربونية بنحو يقدر بـ 53 مليون كيلو غرام سنوياً، وذلك تماشيا مع رؤية المملكة 2030 من خلال مبادرات تمكين الطاقة المتجددة من المساهمة الفاعلة ضمن مزيج الطاقة الحالية.

وأفاد الرئيس التنفيذي لـ “نادك” أن البدء في إنشاء المشروع سيتم بتاريخ 31 / 10 / 2019م بحيث يكون البدء في التشغيل التجاري في تاريخ 31 / 10 / 2020م على أن يسبق ذلك فترة الإنتاج التجريبي التي ستستمر لمدة 60 يوماً.