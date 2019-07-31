المطبخ السعودي ينافس عالميًا بتدشين أكاديمية زادك في الشرقية

2019-07-31

متابعات الخليج 365 فواز الأسلمي – حفر الباطن

يدشن أمير الشرقية، سعود بن نايف، الأكاديمية السعودية لتعليم فنون الطهي (زادك) وذلك في نوفمبر المقبل.

وقالت مؤسس ورئيس مجلس إدارة الأكاديمية رانيا معلا، إن تفضل الأمير سعود بن نايف برعاية تدشين الأكاديمية، هي لفتة كريمة منه تؤكد دعمه للشباب والشابات، وحرصه على دعم كافة المشروعات التي تسهم في تنمينهم، وتحفيزهم لدخول المجالات التي تسهم في تطوير قدراتهم، مضيفةً أن زادك هي الأكاديمية غير الربحية الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، والتي تهتم بتعليم فنون الطهي وإعداد الأكل الصحي، بالاعتماد على المنتجات المحلية وتشجيع المزارعين عبر تطبيق علامة “صفر كيلو متر”، وتضمين قائمة الطعام المنتجات المتاحة في الأسواق المحلية حول الأكاديمية، بالإضافة لتطبيق مبدأ “صفر هدر” من خلال الاستفادة من المواد الغذائية التي يتعلم عليها الطلاب في إعداد الوجبات المختلفة.

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وتابعت أن زادك وقعت مؤخرًا مذكرة شراكة مع الأكاديمية السويسرية للاستفادة من منهج الأكاديمية، مضيفةً أن الأكاديمية تسعى لتدريب طهاة سعوديين، يعملون على نقل المطبخ السعودي الثري بتنوعه وقيمته الغذائية ليكون منافسًا على المائدة العالمية، عبر البرامج التدريبية التي تقدمها الأكاديمية، مبينةً أن المملكة تزخر بمواهب في فنون الطهي، قادرة على المنافسة والابتكار، والإضافة إلى قائمة المطبخ السعودي.

ولفتت معلا إلى أن زادك ستعمل على دعم هذه المواهب وتنميتها من خلال مختلف البرامج المقدمة، والمنح التعليمية التي يخطط لتقديمها.

تجدر الإشارة إلى أن أكاديمية زادك هي مشروع غير ربحي، يسعى لتأهيل عدد من الشباب والفتيات المحترفين في مجال الطهي، وتمكينهم من العمل في هذا المجال المهم في مجالات الفندقة واستثمارات قطاع الأغذية، وتسعى الأكاديمية التي تعمل من الظهران لأن تتوسع في مختلف مناطق المملكة، عبر خطة للتوسع والاستدامة المالية على مدى السنوات المقبلة.