الان تتابع الجامعة العربية: الزيادة المستمرة لأعداد الحجاج تجسد قدرة المملكة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل القاهرة – وكالات – الخليج 365
أكد الأمين العام المساعد للشؤون العربية والأمن القومي بالجامعة العربية، السفير خليل إبراهيم الذوادي، أن الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية في التسهيل على الحجاج تجسدت في الاستيعاب والزيادة المستمرة في أعداد ضيوف الرحمن عاما بعد عام.
وقال الذوادي، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، إن الاستعدادات والتسهيلات في المطارات، وعدد الرحلات الهائلة وتنوعها، وتطور الانتقالات والخدمات المتنوعة بالمشاعر المقدسة، تجسد التطور النوعي والكمي لجهود المملكة الجليلة، وهي مقدرة من جانب الحجاج الذين سينقلون الصورة كاملة خلال وجودهم بالأراضي المقدسة، أو عند عودتهم لأوطانهم.
ونوه السفير الذوادي بجهود المملكة في توفير الأمن للحجيج عن طريق التعاون بين مختلف الجهات، والاستعانة بمتطوعين للتسهيل على الحجاج، وتوفير ما يحتاجون له، على مختلف جنسياتهم وفئاتهم، مؤكدا أن هذا التنسيق بين المتطوعين والجهات المعنية الرسمية يسهم في نجاح تنظيم موسم الحج، ويجعل عملية التعامل مع الحجيج أكثر سهولة ويسرا بما يحقق الأمن والأمان لضيوف الرحمن.
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