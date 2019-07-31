، محادثات بين "صندوق الاستثمارات" وشركة طبية تعتمد الروبوتات بديلاً للأطباء ،

محمد بن مسعود - الدمام - توقعات بأن يصل حجم الصفقة مع الشركة البريطانية الناشئة إلى 500 مليون دولار

يجري صندوق الاستثمارات العامة السعودي محادثات متقدمة؛ للاستثمار في برنامج بابيلون هيلث "Babylon Health" في المملكة المتحدة، وهي شركة ناشئة في مجال الصحة الرقمية تستخدمها دائرة الصحة الوطنية.

وقالت مصادر، رفضت الكشف عن هويتها في حديثها لصحيفة "فاينانشيال تايمز"، إن الاستثمار يعد جزءاً من جولة تمويل تجريها الشركة البريطانية الناشئة قد تصل إلى مئات الملايين من الدولارات، ويمكن الإعلان عن الصفقة في وقتٍ لاحقٍ من الأسبوع الحالي.

وقالت المصادر إن حجم الصفقة غير معروف بعد، إلا أنه قد يراوح بين 100 و500 مليون دولار، ومن بين المستثمرين الحاليين في الشركة عائلة الملياردير المصري ناصف ساويرس؛ إضافة الى شركات أخري، من بينها "Hoxton Ventures"، وشركة "Kinnevik" الاستثمارية السويدية.

واعتبرت الصحيفة أن الصفقة أول استثمار مباشر رفيع المستوى من قِبل صندوق الاستثمار العامة في شركة بريطانية ناشئة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة البريطانية محاولة جذب الدول الخليجية إلى إقامة علاقات اقتصادية أعمق، بما في ذلك مجال الرعاية الصحية.

وكانت هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا (National Health Service) –وهي الهيئة الحكومية المعنية بتقديم الخدمات الصحية في الدولة– قد اعتمدت لأول مرة خدمة تقديم الاستشارات الطبية والنصائح للجمهور بوساطة روبوتات الدردشة التفاعلية (Chatbots) بدلاً من الأطباء البشر! وتقدم هذه الخدمة الجديدة الشركة الناشئة بابيلون هيلث (Babylon Health) ومقرها لندن عبر تطبيق ذكي يُمكّن المرضى من الحديث مع برنامج ذكاء اصطناعي، وشرح ما يشكون منه بدلاً من مقابلة الطبيب البشري.

وتهدف الهيئة من خلال اعتماد تقديم الخدمة عبر هذا التطبيق، إلى تقليل الضغط على الأطباء وإراحتهم من الأعمال الورقية والزيارات غير الضرورية، وكذلك تقليل الوقت الذي يستغرقه المريض في الحصول على استشارة طبية.

فحسب إحصاءات الهيئة، يزور المواطن في إنجلترا الطبيب ست مرات كل عام، وهو ضعف عدد الزيارات قبل عشر سنوات، كما أن عدد المرضى الذين يعالجهم كل طبيب زاد بنسبة 10 % بين عامَي 2011 و 2015، كما أن عدد مرات تواصل المريض مع الطبيب عبر الهاتف أو المقابلة الشخصية زاد بنسبة 15.4 % خلال الفترة نفسها.