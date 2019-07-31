- 1/11
- 2/11
- 3/11
- 4/11
- 5/11
- 6/11
- 7/11
- 8/11
- 9/11
- 10/11
- 11/11
تصوير: حميد الشلاحي
تفقّد محافظ وادي الفرع عايض بن سعيد آل مشيط؛ يرافقه وكيل المحافظة نياف العصيمي؛ وعضو مجلس منطقة المدينة المنورة عبداللطيف بن مريبد بن هنود؛ مركز استقبال وضيافة حجاج بيت الله الحرام بمحطة ساسكو بطريق الهجرة بمحافظة وادي الفرع، والعيادات المتنقلة؛ للاطمئنان على الخدمات التي تقدمها تلك الجهات لضيوف الرحمن.
وكان في استقبال "آل مشيط"؛ مدير مكتب تعليم محافظة وادي الفرع والمشرف العام على المركز حامد بن عليثة الجابري.
واطلع "آل مشيط"؛ على الخدمات كافة التي يقدمها مركز الاستقبال، وطالب الجميع ببذل المزيد من الجهود وتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.
وكثّفت بلدية محافظة وادي الفرع، الاستعدادات لموسم حج هذا العام بتوجيه الفرق الرقابية وتكثيف الرقابة بالمحطات على طريق الهجرة السريع، وتشمل الرقابة على المطاعم والمحال التجارية، والتأكّد من جاهزية المرافق العامة داخل المحطات، كما تمّ تكليف فرقة طوارئ لمواجهة أيّ ظروفٍ طارئة- لا قدّر الله.
31 يوليو 2019 - 28 ذو القعدة 1440 12:35 PM
طالب الجميع ببذل مزيد من الجهود وتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن"آل مشيط" يتفقّد مركز استقبال الحجاج في طريق الهجرة والعيادات المتنقلة
تصوير: حميد الشلاحي
تفقّد محافظ وادي الفرع عايض بن سعيد آل مشيط؛ يرافقه وكيل المحافظة نياف العصيمي؛ وعضو مجلس منطقة المدينة المنورة عبداللطيف بن مريبد بن هنود؛ مركز استقبال وضيافة حجاج بيت الله الحرام بمحطة ساسكو بطريق الهجرة بمحافظة وادي الفرع، والعيادات المتنقلة؛ للاطمئنان على الخدمات التي تقدمها تلك الجهات لضيوف الرحمن.
وكان في استقبال "آل مشيط"؛ مدير مكتب تعليم محافظة وادي الفرع والمشرف العام على المركز حامد بن عليثة الجابري.
واطلع "آل مشيط"؛ على الخدمات كافة التي يقدمها مركز الاستقبال، وطالب الجميع ببذل المزيد من الجهود وتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.
وكثّفت بلدية محافظة وادي الفرع، الاستعدادات لموسم حج هذا العام بتوجيه الفرق الرقابية وتكثيف الرقابة بالمحطات على طريق الهجرة السريع، وتشمل الرقابة على المطاعم والمحال التجارية، والتأكّد من جاهزية المرافق العامة داخل المحطات، كما تمّ تكليف فرقة طوارئ لمواجهة أيّ ظروفٍ طارئة- لا قدّر الله.
، "آل مشيط" يتفقّد مركز استقبال الحجاج في طريق الهجرة والعيادات المتنقلة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "آل مشيط" يتفقّد مركز استقبال الحجاج في طريق الهجرة والعيادات المتنقلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.