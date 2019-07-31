- 1/2
- 2/2
تداول ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي رسالة وجّهتها شرطة دبي لسائح سعودي رصده رادار ضبط السرعة وهو يقود مركبته بطريقة مخالفة لنظام السرعة المعمول به، لكن عند تحرير المخالفة وجد رسالة رقيقة تخبره، بأن الغرض ليس مخالفته وإنما سلامته.
ووفقاً لصحيفة "البيان" الإماراتية جاء في رسالة شرطة دبي "عزيزي السائق لكونك ضيفاً على دولة الإمارات العربية المتحدة، وحيث إنك قدمت لزيارة مدينة دبي، فإن الشرطة يسرّها أن ترحّب بك أجمل ترحيب، متمنيةً لك ومَن معك طيب الإقامة".
وأضافت "يؤسفنا بأن الرادار قد ضبطك مسرعاً، ومخالفاً لنظام السير، ورغم ذلك، فإننا لن نحرّر لك مخالفة، فنحن لا نهدف إلى غرامتك، ولكن هدفنا سلامتك".
وحظيت الرسالة بتفاعلٍ كبيرٍ عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأشاد مستخدموها بالرسالة الرقيقة التي تدعو الجميع إلى الحفاظ على أرواحهم، مشيدين بالتعامل الراقي من شرطة دبي.
وأوضحت شرطة دبي، صورة البطاقة التي انتشرت بشكل كبير "ليست حديثة"، كما أنها تحمل شعار شرطة دبي القديم، وأن البطاقة المتداولة طُبقت قبل نحو 10 سنوات ضمن المبادرات الطريفة المستمرة التي تطلقها القيادة العامة لبثّ الفرح في نفوس الجمهور في الأعياد والمناسبات.
من شرطة دبي إلى سائح سعودي .. مخالفة مرورية ورسالة رقيقة "لن تدفع"خالد علي الخليج 365 2019-07-31
تداول ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي رسالة وجّهتها شرطة دبي لسائح سعودي رصده رادار ضبط السرعة وهو يقود مركبته بطريقة مخالفة لنظام السرعة المعمول به، لكن عند تحرير المخالفة وجد رسالة رقيقة تخبره، بأن الغرض ليس مخالفته وإنما سلامته.
ووفقاً لصحيفة "البيان" الإماراتية جاء في رسالة شرطة دبي "عزيزي السائق لكونك ضيفاً على دولة الإمارات العربية المتحدة، وحيث إنك قدمت لزيارة مدينة دبي، فإن الشرطة يسرّها أن ترحّب بك أجمل ترحيب، متمنيةً لك ومَن معك طيب الإقامة".
وأضافت "يؤسفنا بأن الرادار قد ضبطك مسرعاً، ومخالفاً لنظام السير، ورغم ذلك، فإننا لن نحرّر لك مخالفة، فنحن لا نهدف إلى غرامتك، ولكن هدفنا سلامتك".
وحظيت الرسالة بتفاعلٍ كبيرٍ عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأشاد مستخدموها بالرسالة الرقيقة التي تدعو الجميع إلى الحفاظ على أرواحهم، مشيدين بالتعامل الراقي من شرطة دبي.
وأوضحت شرطة دبي، صورة البطاقة التي انتشرت بشكل كبير "ليست حديثة"، كما أنها تحمل شعار شرطة دبي القديم، وأن البطاقة المتداولة طُبقت قبل نحو 10 سنوات ضمن المبادرات الطريفة المستمرة التي تطلقها القيادة العامة لبثّ الفرح في نفوس الجمهور في الأعياد والمناسبات.
31 يوليو 2019 - 28 ذو القعدة 1440
11:27 AM
واقعة حظيت بتفاعل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ 10 سنوات
تداول ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي رسالة وجّهتها شرطة دبي لسائح سعودي رصده رادار ضبط السرعة وهو يقود مركبته بطريقة مخالفة لنظام السرعة المعمول به، لكن عند تحرير المخالفة وجد رسالة رقيقة تخبره، بأن الغرض ليس مخالفته وإنما سلامته.
ووفقاً لصحيفة "البيان" الإماراتية جاء في رسالة شرطة دبي "عزيزي السائق لكونك ضيفاً على دولة الإمارات العربية المتحدة، وحيث إنك قدمت لزيارة مدينة دبي، فإن الشرطة يسرّها أن ترحّب بك أجمل ترحيب، متمنيةً لك ومَن معك طيب الإقامة".
وأضافت "يؤسفنا بأن الرادار قد ضبطك مسرعاً، ومخالفاً لنظام السير، ورغم ذلك، فإننا لن نحرّر لك مخالفة، فنحن لا نهدف إلى غرامتك، ولكن هدفنا سلامتك".
وحظيت الرسالة بتفاعلٍ كبيرٍ عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأشاد مستخدموها بالرسالة الرقيقة التي تدعو الجميع إلى الحفاظ على أرواحهم، مشيدين بالتعامل الراقي من شرطة دبي.
وأوضحت شرطة دبي، صورة البطاقة التي انتشرت بشكل كبير "ليست حديثة"، كما أنها تحمل شعار شرطة دبي القديم، وأن البطاقة المتداولة طُبقت قبل نحو 10 سنوات ضمن المبادرات الطريفة المستمرة التي تطلقها القيادة العامة لبثّ الفرح في نفوس الجمهور في الأعياد والمناسبات.
، من شرطة دبي إلى سائح سعودي .. مخالفة مرورية ورسالة رقيقة "لن تدفع" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر من شرطة دبي إلى سائح سعودي .. مخالفة مرورية ورسالة رقيقة "لن تدفع" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.