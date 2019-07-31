حج / حملة حج لـ 100 طالب من طلاب المنح بجامعة الملك خالد



أبها 28 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 31 يوليه 2019 م واس

تسيّر جامعة الملك خالد ممثلة بالإدارة العامة لطلاب المنح، حملة حج لـ 100 طالب من طلاب المنح لعام 1440هـ، وذلك من 30 جنسية يرافقهم مشرفون من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وأوضح وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور سعد بن محمد بن دعجم، أن هذه الحملة تأتي ضمن أهداف الصندوق الخيري لدعم برامج طلاب المنح في رعايتهم وإعانتهم على أداء فريضة الحج.

من جهته أشار المشرف العام على الإدارة العامة لطلاب المنح الدكتور سعيد بن محمد الشهراني، إلى أن التوجه نحو الشراكات الفاعلة مع المؤسسات الخيرية الداعمة أثمر وفي باكورته هذه المبادرة التي تستهدف 100 طالبٍ من طلاب المنح ينتمون لـ 30 جنسية عربية وإسلامية ليؤدوا حجة الإسلام الأولى، وقد تم إنجاز الإجراءات النظامية اللازمة لضمان تأدية المناسك بكل يسر وسهولة.

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12:52ت م

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