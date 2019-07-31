حج / محافظ وادي الفرع يتفقد مركز استقبال وضيافة الحجاج على طريق الهجرة



المدينة المنورة 28 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 31 يوليو 2019 م واس

تفقد محافظ محافظة وادي الفرع عايض بن سعيد آل مشيط مركز استقبال وضيافة حجاج بيت الله بطريق الهجرة بمحافظة وادي الفرع‬، والعيادات المتنقلة وذلك للاطمئنان على الخدمات التي تقدمها تلك الجهات لضيوف الرحمن يرافقه وكيل المحافظة نياف العصيمي وعضو مجلس منطقة المدينة المنورة عبد اللطيف بن مريبد بن هنود.

واطلع المحافظ على كافة الخدمات التي يقدمها مركز الاستقبال وطالب الجميع ببذل المزيد من الجهود وتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.

من جهة أخرى كثفت بلدية محافظة وادي الفرع‬ جولاتها الرقابية لموسم حج هذا العام على المحطات على طريق الهجرة السريع, وتشمل الرقابة على المطاعم والمحلات التجارية والتأكد من جاهزية المرافق العامة داخل المحطات كما تم تكليف فرقة طوارئ لمواجهة أي ظروف طارئة لا قدر الله.

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12:44ت م

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