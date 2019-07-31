حج / عضو اللجنة المصرية العليا للحج والعمرة يثمّن جهود المملكة في خدمة الحجاج والمعتمرين و"مبادرة طريق مكة"



القاهرة 28 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 31 يوليو 2019 م واس

ثمّن عضو اللجنة المصرية العليا للحج والعمرة أشرف شيحة الجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، لخدمة حجاج بيت الله الحرام وأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء

ونوه بالتطور الكبير الذي تشهده المشاعر المقدسة في منى وعرفات ومشروعات التوسعة في الحرمين الشريفين ، إضافة إلى قطار الحرمين والطرق والكباري والخطط الأمنية والمرورية للمحافظة على سلامة الحجيج، مبينا أن هذه المشروعات تؤكد الجهود التي تبذلها حكومة المملكة من أجل راحة المعتمرين والحجاج.

وأشاد شيحة بنظام التأشيرة الإلكترونية التي يتم الحصول عليها بدون أي قيود أو عقبات، ووفقا لقواعد إلكترونية حديثة ومتطورة أسهمت بشكل كبير فى التيسير على الحجاج، واصفا هذا النظام بالإنجاز الكبير الذي يضاف إلى انجازاتها ومجهوداتها في خدمة الحجاج.

وثمن مبادرة "طريق مكة" التي دشنتها حكومة المملكة مؤخرا في عدد من الدول الإسلامية بهدف الإرتقاء بخدمات الحجاج، وتسهيل وتيسير أدائهم لفريضة الحج، ووصفها بأنها تدل على التيسير المطلق وغير المحدود من حكومة المملكة لتقديم التسهيلات لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وتؤكد على الثقة الكبيرة التي تتحلى بها الأجهزة الأمنية وكذا الثقة في المنظومة التقنية التي تستخدمها المملكة.

وأعرب عن أمله في أن يتم تعميم هذه التجربة في بقية الدول العربية والإسلامية، وأن تكون مصر من أوائل الدول العربية التي يتم تطبيق هذه المبادرة فيها.

ودعا عضو اللجنة المصرية العليا للحج والعمرة الدول إلى توعية مواطنيها من الحجاج والمعتمرين باتباع التعليمات والإرشادات التي وضعتها حكومة المملكة من أجل التيسير لأداء مناسك الحج.

// انتهى //

11:50ت م

0049



القاهرة 28 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 31 يوليو 2019 م واسثمّن عضو اللجنة المصرية العليا للحج والعمرة أشرف شيحة الجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، لخدمة حجاج بيت الله الحرام وأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية إن "جهود المملكة مستمرة في البحث والتجديد والتطوير لتحسين كفاءة الخدمات التي تؤدى خلال العام للمعتمرين والحجاج، مؤكداً أن هذه الخدمات لا تنقطع ولا يوجد لها نهاية وهو ما نلحظه خلال كل موسم.ونوه بالتطور الكبير الذي تشهده المشاعر المقدسة في منى وعرفات ومشروعات التوسعة في الحرمين الشريفين ، إضافة إلى قطار الحرمين والطرق والكباري والخطط الأمنية والمرورية للمحافظة على سلامة الحجيج، مبينا أن هذه المشروعات تؤكد الجهود التي تبذلها حكومة المملكة من أجل راحة المعتمرين والحجاج.وأشاد شيحة بنظام التأشيرة الإلكترونية التي يتم الحصول عليها بدون أي قيود أو عقبات، ووفقا لقواعد إلكترونية حديثة ومتطورة أسهمت بشكل كبير فى التيسير على الحجاج، واصفا هذا النظام بالإنجاز الكبير الذي يضاف إلى انجازاتها ومجهوداتها في خدمة الحجاج.وثمن مبادرة "طريق مكة" التي دشنتها حكومة المملكة مؤخرا في عدد من الدول الإسلامية بهدف الإرتقاء بخدمات الحجاج، وتسهيل وتيسير أدائهم لفريضة الحج، ووصفها بأنها تدل على التيسير المطلق وغير المحدود من حكومة المملكة لتقديم التسهيلات لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وتؤكد على الثقة الكبيرة التي تتحلى بها الأجهزة الأمنية وكذا الثقة في المنظومة التقنية التي تستخدمها المملكة.وأعرب عن أمله في أن يتم تعميم هذه التجربة في بقية الدول العربية والإسلامية، وأن تكون مصر من أوائل الدول العربية التي يتم تطبيق هذه المبادرة فيها.ودعا عضو اللجنة المصرية العليا للحج والعمرة الدول إلى توعية مواطنيها من الحجاج والمعتمرين باتباع التعليمات والإرشادات التي وضعتها حكومة المملكة من أجل التيسير لأداء مناسك الحج.// انتهى //11:50ت م0049

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حج / عضو اللجنة المصرية العليا للحج والعمرة يثمّن جهود المملكة في خدمة الحجاج والمعتمرين و"مبادرة طريق مكة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.