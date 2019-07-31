السعودية اليوم / مدير هيئة الأمر بالمعروف بمنطقة القصيم يلتقي وفد من الخدمة المدنية



بريدة 28 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 31 يوليو 2019 م واس

التقى مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة القصيم صالح بن علي العميرة أمس، مدير عام فرع وزارة الخدمة المدنية بالمنطقة خالد العويس، وذلك بمقر الرئاسة العامة.

وجرى خلال اللقاء استعراض ملامح الإستراتيجية الجديدة للوزارة والبرامج الإلكترونية لتمكين الجهات الحكومية من العمل عليها، إثر ذلك قدم ممثلو وزارة الخدمة المدنية شرحاً للأنظمة المتعلقة بلائحة الموارد البشرية الجديدة، كما اطلع الجميع على كيفية العمل على برنامج بياناتي المختص بموظفي المؤسسات الحكومية.

وبين العميرة أن هذه الزيارة تهدف إلى تعاون وزارة الخدمة المدنية مع أجهزة الدولة لتقديم أرقى الخدمات ولتسهيل ما يحتاجه الموظف خلال مسيرته الوظيفية.

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11:29ت م

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