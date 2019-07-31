السعودية اليوم / أمير الشرقية يرعى افتتاح الأكاديمية السعودية لفنون الطهي "زادك" نوفمبر المقبل



الدمام 28 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 31 يوليو 2019 م واس

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، افتتاح الأكاديمية

وأوضحت رئيسة مجلس إدارة الأكاديمية رانيا معلا، أن رعاية سموه لافتتاح الأكاديمية تؤكد دعمه للشباب و الفتيات، وحرصه على دعم المشاريع التي تسهم في تنميتهم، وتحفيزهم لدخول المجالات التي تسهم في تطوير قدراتهم.

وبينت أن "زادك" أكاديمية غير ربحية, وهي الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، والتي تهتم بتعليم فنون الطهي وإعداد الأكل الصحي، بالاعتماد على المنتجات المحلية وتشجيع المزارعين عبر تطبيق علامة "صفر كيلو متر"، وتضمين قائمة الطعام المنتجات المتاحة في الأسواق المحلية حول الأكاديمية، بالإضافة لتطبيق مبدأ "صفر هدر" من خلال الاستفادة من المواد الغذائية التي يتعلم عليها المتدربون في إعداد الوجبات المختلفة، مشيرة إلى أن "زادك" وقعت مؤخراً مذكرة شراكة مع الأكاديمية السويسرية للاستفادة من منهج الأكاديمية.

وأفادت معلا أن الأكاديمية تسعى لتدريب طهاة سعوديين، يعملون على نقل المطبخ السعودي الثري بتنوعه وقيمته الغذائية ليكون منافساً على المائدة العالمية، من خلال البرامج التدريبية التي تقدمها الأكاديمية، لافتة إلى أن المملكة تزخر بمواهب في فنون الطهي، قادرة على المنافسة والابتكار، والإضافة إلى قائمة المطبخ السعودي، منوهة بأن "زادك" ستعمل على دعم هذه المواهب وتنميتها من خلال مختلف البرامج المقدمة، والمنح التعليمية التي يخطط لتقديمها.

الجدير بالذكر أن أكاديمية "زادك" هي مشروع غير ربحي، يسعى لتأهيل عدد من الشباب والفتيات المحترفين في مجال الطهي، وتمكينهم من العمل في هذا المجال المهم في مجالات الفندقة واستثمارات قطاع الأغذية، وتسعى الأكاديمية التي تعمل في الظهران لأن تتوسع في مختلف مناطق المملكة، عبر خطة للتوسع والاستدامة المالية على مدى السنوات المقبلة.

// انتهى //

11:29ت م

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الدمام 28 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 31 يوليو 2019 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، افتتاح الأكاديمية السعودية لتعليم فنون الطهي "زادك"، وذلك في نوفمبر المقبل.وأوضحت رئيسة مجلس إدارة الأكاديمية رانيا معلا، أن رعاية سموه لافتتاح الأكاديمية تؤكد دعمه للشباب و الفتيات، وحرصه على دعم المشاريع التي تسهم في تنميتهم، وتحفيزهم لدخول المجالات التي تسهم في تطوير قدراتهم.وبينت أن "زادك" أكاديمية غير ربحية, وهي الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، والتي تهتم بتعليم فنون الطهي وإعداد الأكل الصحي، بالاعتماد على المنتجات المحلية وتشجيع المزارعين عبر تطبيق علامة "صفر كيلو متر"، وتضمين قائمة الطعام المنتجات المتاحة في الأسواق المحلية حول الأكاديمية، بالإضافة لتطبيق مبدأ "صفر هدر" من خلال الاستفادة من المواد الغذائية التي يتعلم عليها المتدربون في إعداد الوجبات المختلفة، مشيرة إلى أن "زادك" وقعت مؤخراً مذكرة شراكة مع الأكاديمية السويسرية للاستفادة من منهج الأكاديمية.وأفادت معلا أن الأكاديمية تسعى لتدريب طهاة سعوديين، يعملون على نقل المطبخ السعودي الثري بتنوعه وقيمته الغذائية ليكون منافساً على المائدة العالمية، من خلال البرامج التدريبية التي تقدمها الأكاديمية، لافتة إلى أن المملكة تزخر بمواهب في فنون الطهي، قادرة على المنافسة والابتكار، والإضافة إلى قائمة المطبخ السعودي، منوهة بأن "زادك" ستعمل على دعم هذه المواهب وتنميتها من خلال مختلف البرامج المقدمة، والمنح التعليمية التي يخطط لتقديمها.الجدير بالذكر أن أكاديمية "زادك" هي مشروع غير ربحي، يسعى لتأهيل عدد من الشباب والفتيات المحترفين في مجال الطهي، وتمكينهم من العمل في هذا المجال المهم في مجالات الفندقة واستثمارات قطاع الأغذية، وتسعى الأكاديمية التي تعمل في الظهران لأن تتوسع في مختلف مناطق المملكة، عبر خطة للتوسع والاستدامة المالية على مدى السنوات المقبلة.// انتهى //11:29ت م0043

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.