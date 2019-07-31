مهام تنفذها سار بعد تكليفها بمبادرات السكك الحديدية 

2019-07-31

متابعات الخليج 365 - الرياض

ثمن وزير النقل رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) الدكتور نبيل بن محمد العامودي صدور قرار مجلس الوزراء، بتكليف شركة “سار” لتنفيذ مبادرات السكك الحديدية ضمن برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية أحد برامج رؤية المملكة ٢٠٣٠.

وقدم العامودي شكره وتقديره بهذه المناسبة، لمقام خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الوزراء الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على صدور هذا القرار، مؤكداً أن ذلك يأتي استمراراً لدعم الدولة في تطوير وتحفيز الخدمات اللوجستية لتكون داعماً أساسياً لتحقيق أهداف برنامج الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية.

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من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة “سار” الدكتور بشار بن خالد المالك، عن اعتزازه بقرار مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن “سار” ستتولى مسؤولية تنفيذ عدد من المبادرات ضمن البرنامج تشمل على سبيل المثال مبادرة “ربط مراكز الأنشطة الاقتصادية بالمملكة بكفاءة وفعالية عن طريق تطوير البنية التحتية الاستراتيجية للسكك الحديدية ورفع الطاقة الاستيعابية”، ومبادرة “زيادة عائدات الأصول من خلال تنويع مصادر الدخل وتحسين الكفاءة لتقليل الاعتماد على الدعم الحكومي” وغيرها من المبادرات المهمة الأخرى.

الجدير بالذكر أن برنامـج تطويـر الصناعـات الوطنيـة والخدمـات اللوجسـتية سيسهم في تحويــل المملكــة إلى قــوة صناعيــة رائـدة ومنصــة لوجســتية عالميـة، بمـا يوّلـد فـرص عمـل وافـرة للسـعوديين، ويعّزز الميـزان التجـاري، ويعظـم المحتـوى المحلـي.

ويركــز البرنامــج علــى أربعــة قطاعــات رئيســية: الصناعــة، التعديــن، الطاقــة، والخدمــات اللوجســتية، والعديــد مــن الممكنــات بمــا فــي ذلــك تطويــر الأنظمــة والتشــريعات، والتمكيــن المالــي، والبنيــة التحتيــة، والأراضي الصناعيــة، والمناطــق الاقتصاديــة الخاصــة، والبحــث والتطويــر والابتــكار.