زيادة في فاتورة الكهرباء والشركة تعلق !!

2019-07-31

متابعات الخليج 365 - الرياض

شكا مواطنون مما وصفوه بـ”ارتفاع مفاجئ” في فاتورة الكهرباء الأخيرة التي وصلت إليهم، حيث تفاوتت الزيارة وتخطى بعضها الـ300 ريال، موضحين أن ارتفاع الفاتورة غير مبرر بل وغريب لأن بعضهم لم يكن في المنزل غالبية الشهر!

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وقال مواطن إن فاتورة الكهرباء للشهر الأخير قيمتها أكثر من القيمة التي يدفعها بشكل مستمر طوال الشهور الماضية، موضحًا أن الفاتورة كانت تأتي له ولا تتعدى قيمتها 300 ريال، ولكن وصلت له هذا الشهر بمبلغ 700 ريال بزيادة 400 ريال، رغم أنه لم يكن متواجدًا غالبية الوقت في المنزل، كما أن الكمية المستهلكة قرابة 2000 كيلو وات، بحسب قوله.

وهذه الشكوى ليست الأولى التي تتلقاها الكهرباء، حيث قال البعض إن الشركة ترفع الأسعار لإجبار المستفيدين على الاشتراك في الفاتورة الثابتة، حيث قال متابعات الخليج 365 عبدالله القحطاني إن الفارق بين الفاتورة السابقة والحالية 300 ريال، علمًا أنه كان مسافرًا أغلب الشهر الأخير.

أما عادل الغامدي، فقال إنه مسافر منذ شهرين ولكن للأسف تأتي له مبالغ كبيرة على فاتورة الكهرباء ولا أحد يقرأ العداد، متعجبًا من أنه يعاني من نفس المشكلة كل صيف تقريبًا.

وتفاعلت السعودية للكهرباء مع الشكاوى وقالت إنه لا يوجد مانع لديها من مراجعة السلوك الاستهلاكي لعدادات المستفيدين، كما طلبت منهم تزويدها برقم الحسابات لقراءة العداد على الطبيعة.







