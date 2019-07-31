الان تتابع منع المدارس والجامعات من زيادة الرسوم الدراسية وطلب قيمة مضافة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الطائف -الخليج 365 -عبدالله العازمي أكدت جمعية حماية المستهلك بأنه لا يحق للمدارس والجامعات الأهلية زيادة الرسوم الدراسية بدون قرار موافقة من وزارة التعليم. وأضافة “حماية المستهلك” أنه ‏لا يحق للمدراس والجامعات الأهلية أيضا طلب ضريبة قيمة مضافة من أولياء الأمور. وطالبت جمعية حماية المستهلك من يتعرض لذلك من الطلاب وأولياء أمورهم بأن يتقدوا ببلاغ إلى وزارة التعليم لإثبات المخالفة، والاتصال على الرقم: 19993.

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