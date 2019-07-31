السعودية | بيان جديد للسفارة السعودية بالفلبين حول الطيار المفقود

شكرا لقرائتكم بيان جديد للسفارة السعودية بالفلبين حول الطيار المفقود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكدت السفارة السعودية في الفلبين أنها مستمرة في بذل الجهود حيال البحث عن المواطن عبدالله الشريف، الذي فقد الاتصال به أثناء رحلة طيران تدريبية في جزيرة مندورو جنوب الفلبين.

وقالت السفارة في بيان رسمي: "تود السفارة الإفادة أنه منذ اختفاء الطائرة والجهات المختصة الفلبينية تبذل كافة الجهود للعثور على المواطن عبدالله الشريف بمتابعة مكتب رئيس الجمهورية".

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كما أوضحت أن المسؤولين السعوديين عقدوا لقاءات عدة مع كافة الجهات ذات العلاقة، لحثهم على تكثيف البحث وإجراء التحقيقات اللازمة، بدءًا من مكتب رئاسة الجمهورية، ووزارة الخارجية الفلبينية، ووزير الدفاع الفلبيني، ووزير المواصلات، ومدير عام هيئة الطيران، وشركة الاتصالات، إضافة إلى فريق التحقيق من الهيئة الوطنية للاستخبارات، وكذلك فريق تحقيق من استخبارات وزارة الدفاع والشرطة الوطنية، والقوات الجوية والبحرية وخفر السواحل والصليب الأحمر الفلبيني، وفق البيان.

وأكدت السفارة أنها على تواصل مع عائلة الشريف وتطلعهم على أي مستجدات في هذا الخصوص، وتؤكد مجدداً حرصها ومتابعتها للقضية، وفق البيان.

ويدخل المواطن المفقود شهره الثاني منذ اختفاء طائرة التدريب التي تقله هو والمدرب الفلبيني جنوب البلاد.