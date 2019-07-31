السعودية | شؤون الحرمين توفر 27 ألف حافظة ماء زمزم لضيوف الرحمن

شكرا لقرائتكم شؤون الحرمين توفر 27 ألف حافظة ماء زمزم لضيوف الرحمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تعمل الإدارة العامة للشؤون الخدمية، ممثلة بإدارة سقيا زمزم بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، في تقديم خدماتها وتوفير ماء زمزم في كافة أرجاء المسجد الحرام وساحاته الخارجية ومضاعفة الجهد وتسخير جميع الإمكانات لخدمة حجاج بيت الله الحرام وقاصديه.

وبين مدير الإدارة العامة للشؤون الخدمية، محمد الجابري، أن الإدارة العامة للشؤون الخدمية ممثلة بإدارة سقيا زمزم قد أنهت كافة استعداداتها وتجهيزاتها لاستقبال موسم حج هذا العام.

وأشار إلى أنه تم تجنيد أكثر من ألف عامل وما يزيد عن (250) مشرفاً ومراقباً يعملون على مدار الساعة لخدمة حجاج بيت الله.

وأوضح مدير إدارة سقيا زمزم المهندس، مشاري المسعودي، أن إدارة سقيا زمزم قد وفرت أكثر من 27 ألف حافظة لماء زمزم وتأكدت من جهازية (216) خزان استيل و(555) مشربية رخامية، كما وفرت الإدارة الحقائب المحمولة على الظهر تنتشر داخل صحن المطاف، يقدم من خلالها العاملون ماء زمزم للطائفين ليتمكن حجاج بيت الله من أداء مناسكهم بكل يسر وسهوله.