، للمرة الثالثة .. "الإنتربول" يرفض تسليم "ذاكر نايك" للهند ،

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رفضت الشرطة الدولية "الإنتربول"، للمرة الثالثة على التوالي، طلب السلطات الهندية تسليمها الداعية الهندي ذاكر نايك؛ الذي يقيم حالياً في ماليزيا.
وطالب "الإنتربول"، الهند، بضرورة تسليمه لائحة مفصّلة على الاتهامات الموجّهة للداعية الهندي؛ مشيرة إلى أن الأمانة العامة للشرطة الدولية ترى أن الادعاءات الهندية غير مؤكّدة.
من جانبه، قال رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد؛ إن ماليزيا ليست حريصة على أن يكون ذاكر نايك؛ موجوداً لديها، وتعاني ضغوطاً شديدة لترحيله إلى مكانٍ آخر، في الوقت الذي لا يقبل عديدٌ من الدول استقباله.
ونقلت تقارير ماليزية عن مهاتير محمد؛ أن ماليزيا لا تؤيد خطاب الكراهية، وهي ملتزمة أيضاً بسيادة القانون والمحاكمة العادلة لأيّ شخص؛ حتى من غير المواطنين.
وألغت الهند جواز سفر ذاكر نايك؛ عام 2017، وطالبت بتسليمه بعد أن اتهمته بتمويل جهات مشبوهة.
للمرة الثالثة .. "الإنتربول" يرفض تسليم "ذاكر نايك" للهندخالد علي الخليج 365 2019-07-31
رفضت الشرطة الدولية "الإنتربول"، للمرة الثالثة على التوالي، طلب السلطات الهندية تسليمها الداعية الهندي ذاكر نايك؛ الذي يقيم حالياً في ماليزيا.
وطالب "الإنتربول"، الهند، بضرورة تسليمه لائحة مفصّلة على الاتهامات الموجّهة للداعية الهندي؛ مشيرة إلى أن الأمانة العامة للشرطة الدولية ترى أن الادعاءات الهندية غير مؤكّدة.
من جانبه، قال رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد؛ إن ماليزيا ليست حريصة على أن يكون ذاكر نايك؛ موجوداً لديها، وتعاني ضغوطاً شديدة لترحيله إلى مكانٍ آخر، في الوقت الذي لا يقبل عديدٌ من الدول استقباله.
ونقلت تقارير ماليزية عن مهاتير محمد؛ أن ماليزيا لا تؤيد خطاب الكراهية، وهي ملتزمة أيضاً بسيادة القانون والمحاكمة العادلة لأيّ شخص؛ حتى من غير المواطنين.
وألغت الهند جواز سفر ذاكر نايك؛ عام 2017، وطالبت بتسليمه بعد أن اتهمته بتمويل جهات مشبوهة.
31 يوليو 2019 - 28 ذو القعدة 1440
11:35 AM
بعد أن اتهمته بتمويل جهات مشبوهة حيث ألغت جوازه
رفضت الشرطة الدولية "الإنتربول"، للمرة الثالثة على التوالي، طلب السلطات الهندية تسليمها الداعية الهندي ذاكر نايك؛ الذي يقيم حالياً في ماليزيا.
وطالب "الإنتربول"، الهند، بضرورة تسليمه لائحة مفصّلة على الاتهامات الموجّهة للداعية الهندي؛ مشيرة إلى أن الأمانة العامة للشرطة الدولية ترى أن الادعاءات الهندية غير مؤكّدة.
من جانبه، قال رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد؛ إن ماليزيا ليست حريصة على أن يكون ذاكر نايك؛ موجوداً لديها، وتعاني ضغوطاً شديدة لترحيله إلى مكانٍ آخر، في الوقت الذي لا يقبل عديدٌ من الدول استقباله.
ونقلت تقارير ماليزية عن مهاتير محمد؛ أن ماليزيا لا تؤيد خطاب الكراهية، وهي ملتزمة أيضاً بسيادة القانون والمحاكمة العادلة لأيّ شخص؛ حتى من غير المواطنين.
وألغت الهند جواز سفر ذاكر نايك؛ عام 2017، وطالبت بتسليمه بعد أن اتهمته بتمويل جهات مشبوهة.
، للمرة الثالثة .. "الإنتربول" يرفض تسليم "ذاكر نايك" للهند ،
المصدر : الخليج 365
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