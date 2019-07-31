محمد بن مسعود - الدمام - أعربت عن أطيب التمنيات للشعب الصديق بالتقدم والازدهار بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس باتريس تالون؛ رئيس جمهورية بنين، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية بنين الصديق، اطراد التقدم والازدهار. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة للرئيس باتريس تالون؛ رئيس جمهورية بنين. وعبّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب جمهورية بنين الصديق، المزيد من التقدم والازدهار. 31 يوليو 2019 - 28 ذو القعدة 1440 11:46 AM أعربت عن أطيب التمنيات للشعب الصديق بالتقدم والازدهار Advertisements الملك وولي العهد يهنئان رئيس بنين بذكرى استقلال بلاده الملك وولي العهد يهنئان رئيس بنين بذكرى استقلال بلاده بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس باتريس تالون؛ رئيس جمهورية بنين، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية بنين الصديق، اطراد التقدم والازدهار. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة للرئيس باتريس تالون؛ رئيس جمهورية بنين. وعبّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب جمهورية بنين الصديق، المزيد من التقدم والازدهار. الكلمات المفتاحية ، الملك وولي العهد يهنئان رئيس بنين بذكرى استقلال بلاده ،

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