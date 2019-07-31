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أغلقت هيئة النقل في العاصمة البريطانية لندن، اليوم الأربعاء، محطة نورث جرينتش لقطارات الأنفاق، مؤقتاً، بسبب الازدحام، بعد إبلاغ الركاب في المحطة بمغادرتها لحالة طوارئ لم تحدّدها.
وقالت متحدثة باسم الهيئة "هذا إجراء للسيطرة على الحشود"، فيما أفاد شاهد في وقتٍ لاحق، بأن الركاب يعاودون دخول المحطة.
ووفقاً لما نقلته "رويترز" أدّى تعطل قطار في محطة كناري وارف، إلى توقف خط يربط منطقة كناري وارف المالية بوسط لندن.
وقالت هيئة النقل، إن محطتَي كناري وارف ووترلوو، وهما محطتان رئيستان، فرضتا قيوداً على دخول الركاب بسبب الازدحام.
31 يوليو 2019 - 28 ذو القعدة 1440 11:46 AM
بسبب تعطل أحد القطارات وبعد إبلاغ الركاب بمغادرتها لحالة طوارئالزحام يدفع بهيئة النقل البريطانية إلى إغلاق محطة مترو في لندن
أغلقت هيئة النقل في العاصمة البريطانية لندن، اليوم الأربعاء، محطة نورث جرينتش لقطارات الأنفاق، مؤقتاً، بسبب الازدحام، بعد إبلاغ الركاب في المحطة بمغادرتها لحالة طوارئ لم تحدّدها.
وقالت متحدثة باسم الهيئة "هذا إجراء للسيطرة على الحشود"، فيما أفاد شاهد في وقتٍ لاحق، بأن الركاب يعاودون دخول المحطة.
ووفقاً لما نقلته "رويترز" أدّى تعطل قطار في محطة كناري وارف، إلى توقف خط يربط منطقة كناري وارف المالية بوسط لندن.
وقالت هيئة النقل، إن محطتَي كناري وارف ووترلوو، وهما محطتان رئيستان، فرضتا قيوداً على دخول الركاب بسبب الازدحام.
، الزحام يدفع بهيئة النقل البريطانية إلى إغلاق محطة مترو في لندن ،
المصدر : الخليج 365
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