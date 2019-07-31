، صالة مخصصة لاستقبال حجاج مبادرة طريق مكة وجدولة رحلات لـ 5 دول ،

محمد بن مسعود - الدمام - رئيس هيئة الطيران: توزيع أوقات وأيام الرحلات لخدمتهم على نحو أفضل

تشارك الهيئة العامة للطيران المدني بفعالية مع الجهات الحكومية في مبادرة طريق مكة التي تشرف عليها وزارة الداخلية بهدف تيسير إجراءات سفر حجاج بيت الله الحرام لهذا العام في خمس دول، هي: ماليزيا، باكستان، إندونيسيا، بنجلاديش، تونس.

وأوضح رئيس هيئة الطيران عبدالهادي بن أحمد المنصوري؛ أن الهيئة جهّزت صالة مخصصة لاستقبال الحجاج القادمين من الدول المستفيدة من المبادرة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنوّرة، إضافة إلى جدولة الرحلات المخصصة للمبادرة والعمل على توزيع أوقات الرحلات على أيام عمل المبادرة لخدمة ضيوف الرحمن على نحو أفضل.

وقال: إن مبادرة طريق مكة تعكس اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بالخدمات التي يتم تقديمها لضيوف الرحمن والارتقاء بها في مختلف المجالات، ويدعم ذلك التوجّه الكريم ما انبثقت عنه رؤية المملكة 2030 من مبادرات تسير ضمنها مبادرة طريق مكة التي تعد جزءاً من برنامج خدمة ضيوف الرحمن.

وأضاف، أن الحجاج الذين يصلون إلى المملكة ضمن مبادرة طريق مكة عبر مجمّع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنوّرة لأداء مناسك حج هذا العام 1440هـ، يحظون بالرعاية والاهتمام من قِبل المسؤولين عن المبادرة حيث يستقبلون أجمل استقبال، ويجري إيصالهم بسلاسة إلى مقر الحافلات التي تنقلهم إلى إسكانهم دون مشقة.

وأكّد المنصوري؛ جاهزية صالات الحج في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنوّرة، وتوافر الإمكانات التي تساعد على انسيابية مرور الحجاج وذهابهم بمجرد وصولهم إلى أرض المطار إلى حافلاتهم في وقت قياسي.