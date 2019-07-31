تابع رابط “أبشر للتوظيف” للتقديم والتسجيل بمعهد التدريب برئاسة أمن الدولة / تفاصيل...

أعلنت الإدارة العامة للشئون الفنية برئاسة أمن الدولة، عن فتح باب القبول والتسجيل لحملة شهادة الثانوية العامة أو الثانوية بنظام المقررات “علوم طبيعية”، للالتحاق بالدراسة فى معهد التدريب للحصول على دبلوم الدراسات الفنية ونظم الاتصالات، على أن يتم تسجيل البيانات بكل دقة، حيث أنه عند مخالفتها يتم إستبعاد المتقدم.

واستمراراً للمتابعة حول أخبار التقديم لمعهد التدريب برئاسة أمن الدولة، فقد تقرر أن يكون موعد نهاية التسجيل يوم الأحد 3 ذو الحجة 1440، وعلى الراغبين في الإلتحاق بالمعهد التقدم حسب الشروط الموضحة فيما يلي.

وقد أكدت الإدارة العامة للشئون الفنية برئاسة أمن الدولة، أنه يتم التقديم للمعهد وفق شروط محددة، وتكون مدة الدراسة سنتان، ويحظي الطالب بعدة مزايا طول فترة دراسته بالمعهد.

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رابط التقديم والتسجيل لمعهد تدريب أمن الدولة

يقوم المتقدم بالتسجيل عبر بوابة “أبشر للتوظيف” للالتحاق بمعهد تدريب أمن الدولة.

موعد فتح باب القبول والتسجيل

يبدأ فتح باب القبول والتسجيل بمعهد تدريب أمن الدولة من يوم الأحد الموافق 25/11/1440 الساعة 10 صباحاً، حتى الأحد 3/12/1440 الساعة 10 صباحاً.

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شروط الالتحاق بمعهد تدريب أمن الدولة

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، و يستثنى من ذلك من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة. أن يكون المتقدم خريج الثانوية العامة أو مايعادلها بنظام المقررات “علوم طبيعية”، وبمعدل تراكمي عام لايقل عن 85%. أن يكون من خريجي العام الحالي 1440 هجرياً. ألا يزيد عمر المتقدم عن 20 عاماً. ألا تقل الدرجة الكلية لاختبار القدرات العامة عن 70%. ألا تقل الدرجة الكلية لاختبار التحصيلي عن 60%. أن يجتاز المتقدم الفحص الطبي. أن يجتاز المتقدم اختبار القبول والمقابلة الشخصية. التفرغ التام للدراسة. أن يكون المتقدم غير مسجل في أي مؤسسة تعليمية آخرى. ألا يكون قد سبق للمتقدم صدور حكم شرعى بحقه بقضية مخلة بالشرف والأمانة.

مزايا الدراسة بمعهد تدريب أمن الدولة