“جديد” رابط التقديم على وظائف كاتب عدل للنساء “وزارة العدل” 1440 || والتقديم...

وظائف كاتب عدل نساء بوزارة العدل 1440، يسعدنا التواجد معكم لتغطية تفاصيل التقديم على وظائف وزارة العدل، والتي أعلنت عن توافر وظائف نساء تحت مسمي “كاتب عدل” على المرتبة السابعة بجميع المناطق الرئيسية بالمملكة، وهذه أول مرة يتم الإعلان عن وظائف بوزارة العدل للنساء، حيث جاء هذا التوجه تنفيذاً لرؤية ولي العهد الأمير “محمد بن سلمان”، يإتاحة الفرصة للمرأة السعودية بالدخول في كافة المجالات ومواكبة تطورات العصر في ضوء رؤية إصلاحات 2030.

دائماً نتواجد معكم لنقدم المميز والجديد، ونحن نتابع معكم وظائف كاتب عدل نساء 1440، التي أعلنت عنها وزارة العدل بالسعودية، تنفيذاً لتوجهات المملكة في التطوير والتحديث وإشتراك المرأة السعودية في جميع المجالات، ومنها مجال وزارة العدل الذي تقتحمه المرأة السعودية لأول مرة.

وعلى ذلك قام السيد وزير العدل / الشيخ الدكتور “وليد بن محمد الصمعاني”، بإصدار قرار بالإعلان عن وظائف كاتب عدل للنساء، حسب الشروط والتخصصات الواجب توافرها في المتقدمة، ونحن نوفر لكم رابط التقديم وتفاصيل الإعلان.

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رابط التقديم لوظائف كاتب عدل “نساء”

موعد بداية التقديم على وظائف وزارة العدل

يبدأ التقديم على وظائف وزارة العدل، وظائف كاتب عدل نساء من الثلاثاء 27 ذي القعدة 1440 هجرياً ولمدة أسبوع.

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التخصصات المطلوبة

الشريعة.

الانظمة.

الفقه.

فقه السنة ومصادرها.

أصول الفقه.

القضاء.

كل التخصصات التي لها علاقة بالشريعة والقضاء.

شروط واجب توافرها في المتقدمة لوظائف “كاتب عدل”

أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية. حصول المتقدمة على درجة البكالوريوس في تخصص الشريعة وما يعادلها في التخصصات الشرعية السابق ذكرها. لم يصدر بشأن المتقدمة قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة. لم يصدر بشأن المتقدمة حكم في جريمة مخلة بالدين والشرف والأمانة.

الأوراق الواجب تقديمها لوظائف “كاتب عدل ” نساء