السعودية تصدر قرارها بحظر المنتجات التركية

حظرت المملكة العربية السعودية استيراد عدد من المنتجات التركية وأوقفت 80 شاحنة محمل بالمنتجات التركية على المعابر الحدودية بحجج مختلفة منذ بداية يوليو الجاري.

وفي الوقت الذي أكد فيه رجال أعمال أتراك أن ما يحدث هو منع متعمد من السلطات السعودية، تستمر وزارة التجارة التركية بمباحثاتها الدبلوماسية مع الجانب السعودي لحل الأزمة التي اندلعت على خلفية مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول.

بدوره أكد النائب عن حزب الشعب الجمهوري التركي محمد غوزل أن الشاحنات التي وصلت إلى ميناء جدة في الأول من تموز/ يوليو الجاري، والتي غادرت تركيا في الثالث والعشرين من يونيو الماضي، تنتظر منذ 24 يوماً على المعابر الحدودية.

وأوضح أن الشاحنات محملة بسبعة أطنان من الفاكهة والخضراوات، وأصبحت تالفة بسبب طول المدة الزمنية لتوقيف الشاحنات بدون أي سبب مشيراً إلى أن بأن الطن الواحد من المنتجات يكلف المصدّرين خسائر ما بين 25 ألفًا و35 ألف دولار.

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وتحدثت الصحف التركية عن قرار سعودي بحظر المنتجات التركية المحملة عن طريق البحر أو البر وتركها على الحدود لأكثر من 15 يوم.

في السياق ذاته، نقلت صحيفة "يني شاغ" التركية، عن مصادر تركية، أن السلطات السعودية قامت بشكل فعلي بحظر المنتجات التركية منذ أكثر من اسبوعين.

ورصدت في تقرير لها، مئات الشاحنات التركية، على الحدود السعودية، فيما أشارت إلى أن آلاف الطرود التركية ما زالت معلقة في المطارات وشددت الصحيفة على أن القرار السعودي يشمل فقط المنتجات التركية فقط، وليس منتجات المنسوجات من الدول الأخرى، بحسب "عربي 21".