طقس اليوم.. سماء صحو بمعظم المناطق وأمطار بجازان وعسير

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الأربعاء- سماءً صحوًا إلى غائمة جزئيًّا على معظم مناطق المملكة، تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير قد تمتد إلى الباحة.

وحسب تقرير الهيئة، يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، تشمل الأجزاء الساحلية منهما، والطريق الواصل ما بين الليث وجازان، والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية حتى منطقة نجران.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.