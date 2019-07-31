بالصور.. أبناء الأمير بندر بن عبدالعزيز يستقبلون المعزين في وفاة والدهم

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وأصحاب السمو الملكي أبناء وأحفاد الأمير بندر بن عبدالعزيز -رحمه الله- في قصر الأمير بندر بالرياض مساء البارحة؛ المعزين من أصحاب السمو الملكي الأمراء والعلماء وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة وجموع المواطنين، الذين قدَّموا تعازيهم ومواساتهم في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله.

كما استقبل أصحاب السمو الملكي الأمراء: الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت مبعوث أمير دولة الكويت، والشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني بمملكة البحرين والشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مبعوثي ملك البحرين، ووزير التراث والثقافة بسلطنة عمان هيثم بن طارق آل سعيد مبعوث السلطان قابوس؛ لتقديم العزاء في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبدالعزيز، رحمه الله.

وأعرب أبناء الأمير بندر وأحفاده عن شكرهم وتقديرهم الجميع، على ما عبروا عنه من مشاعر صادقة، داعين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.