أمير حائل يدشن مشاريع مياه جديدة بتكلفة 116 مليون ريال

دشن أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، بحضور نائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز -في قصر أجا، مساء البارحة- مشروع الخط الناقل رقم (4) من محطة الحميمة إلى مدينة حائل بتكلفة تزيد عن 102 مليون ريال، ومشروع المياه الشامل لمحافظة سميراء بتكلفة تزيد على 14 مليون ريال.
وأكد الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز -في تصريح صحفي عقب التدشين- أن وصول المياه إلى محافظة سميراء، وبطول 152 كم، يبرز اهتمام ولاة الأمر -حفظهم الله- بكل جزء من وطننا الغالي، وبتوفير الخدمات اللازمة للمواطنين في كل مكان، مشيرًا إلى أن عجلة إنجاز المشاريع مستمرة -وبإذن الله- تستكمل الأعمال المتبقية لوصول المياه إلى المواقع التي لم يصلها مشروع المياه الشامل بالمنطقة.
وأعرب أمير منطقة حائل عن شكره المدير العام لإدارة خدمات المياه بالمنطقة خالد الجمعان ولزملائه ولجميع المساهمين بإنجاز هذه المشاريع، حاثًّا على مضاعفة الجهود لتحقيق المزيد لخدمة أهالي المنطقة.
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