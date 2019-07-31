زيارات مفاجئة من «لجنة التوطين» للمجمعات التجارية المغلقة بنجران

بادرت لجنة توطين الوظائف بمنطقة نجران، بعمل زيارات ميدانية مفاجئة على المجمعات التجارية المغلقة، وذلك غرب ووسط نجران؛ للتأكُّد من تطبيق قرارات التوطين.

وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أمين عام لجنة التوطين عبدالله الدوسري، أنَّ الجولات شملت زيارة 147 محلًا داخل المجمعات التجارية.

وبلغ عدد الموظفين 121 موظفًا سعوديًا، و230 موظفة سعودية، فيما بلغ أعداد الموظفين الوافدين 41 وافدًا يعملون في النظافة والصيانة، وبعض المهن المُستثناة داخل المجمعات التجارية.

وأكَّد الدوسري أنَّ اللجنة تواصل جولاتها الميدانية الصباحية والمسائية على جميع الأنشطة المستهدفة بقرارات توطين الوظائف.

وطالب أصحاب الأعمال في الأنشطة المستهدفة بالتوطين إلى المسارعة بتوظيف السعوديين؛ تفاديًا لتطبيق الأنظمة بحق المتجاوزين.