السعودية اليوم / زلزال بقوة 3ر5 درجات يضرب جزيرة كريت اليونانية



أثينا 28 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 31 يوليو 2019 م واس

ضرب زلزال بقوة 3ر5 درجات على مقياس ريختر جزيرة كريت اليونانية صباح اليوم .

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء أن مركز الزلزال وقع على عمق 80 كيلومترا.

ولم ترد أنباء على الفور عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.

// انتهى //

09:35ت م

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