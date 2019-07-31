السعودية اليوم / مقتل 34 شخصًا جراء انفجار قنبلة بحافلة ركاب غربي أفغانستان



كابل 28 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 31 يوليو 2019 م واس

قتل 34 شخصًا وأصيب عدد آخر كانوا على متن حافلة بعد انفجار قنبلة كانت مزروعة على جانب طريق سريع في إقليم فرح غربي أفغانستان.

وقال الناطق باسم إدارة ولاية فرح مهيب الله مهيب في بيان له اليوم إن "حافلة ركاب كانت في رحلة على الطريق السريع بين قندهار وهرات مرت فوق قنبلة لطالبان".

وأضاف أن "المعلومات تفيد حتى الآن أن 34 شخصًا على الأقل قتلوا وجرح عشرة آخرون".

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09:23ت م

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