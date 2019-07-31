السعودية اليوم / مدير السعودية اليوم الجوازات يتفقد جوازات منفذ الوديعة



نجران 28 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 31 يوليو 2019 م واس

تفقد مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى أمس، سير العمل بجوازات منفذ الوديعة، وذلك للوقوف ميدانياً على الخدمات التي تقدمها الجوازات لحجاج بيت الله الحرام، وتسهيل إجراءاتهم بكل يسر وسهولة.

وكان في استقبال اللواء اليحيى، مدير جوازات منطقة نجران اللواء الدكتور سليمان بن صالح السليمان، ومدير جوازات منفذ الوديعة العقيد حامد بن حسن القحطاني.

واطلع اللواء اليحيى خلال الجولة التفقدية على إجراءات الجوازات بالمنفذ لاستقبال ضيوف الرحمن، والتأكد من انسيابية دخولهم إلى المملكة، من خلال الصالات المجهزة لإنهاء إجراءاتهم، كما تم الاطلاع على أجهزة الحاسب الآلي وأجهزة تسجيل الخصائص الحيوية "البصمة"، وأجهزة الكشف عن الوثائق المزورة التي تعمل بكفاءة عالية، والحقائب المتنقلة الحديثة التي زود بها المنفذ.

وفي نهاية الجولة حث اللواء اليحيى جميع العاملين بالمنفذ على تقديم أرقى الخدمات وحسن التعامل مع ضيوف الرحمن.

رافق مدير عام الجوازات خلال الجولة قائد قوات الجوازات للحج اللواء خالد بن فهاد الجعيد، ومساعد قائد قوات الجوازات بالحج لشؤون المنافذ اللواء خالد بن عبدالله المقبل،

ومدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام العميد محمد بن عبدالعزيز السعد، ومساعد مدير الإدارة العامة لتقنية المعلومات العميد منصور بن مرزوق الدوسري.

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08:53ت م

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