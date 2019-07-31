السعودية | بالأسماء: وزارة الطاقة تدعو 191 متقدماً ومتقدمة لإجراء المقابلات الشخصية

الخليج 365 - الرياض- المناطق_الرياض

دعت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية 191 متقدماً ومتقدمة على الوظائف الشاغرة والمعلن عنها سابقاً على موقعها الإلكتروني في تاريخ 11/11/1440هـ وذلك لإجراء المقابلات الشخصية، وسيتم التواصل مع الأسماء المرشحة عن طريق وسائل الاتصال من واقع بياناتهم بمنصة (جدارة) لتحديد مواعيد إجراء المقابلات الشخصية.

وتؤكد الوزارة في دعوتها أن حضور المقابلة واجتيازها يعد شرطاً أساسياً للترشيح، ولايعني ذلك القبول النهائي للمرشح/المرشحة.

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وفيما يلي الأسماء:



