معمر إندونيسي "130 عاما" يصل إلى السعودية لأداء فريضة الحج

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصل إلى السعودية المعمر الإندونيسي الحاج أوهي عيدروس سمري "130 عاما" الذي وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود باستضافته خلال موسم حج هذا العام هو وعائلته المكونة من ستة أشخاص، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة.
واستقبلت صالة الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، صباح الأربعاء، المعمر الإندونيسي، والتقت وكالة الأنباء السعودية "واس" بالحاج أوهي وأفراد عائلته الذين عبروا عن شكرهم وامتنانهم للملك سلمان وولي عهده على الرعاية التي يحظى بها ضيوف الرحمن دوماً وبالخدمات التي تقدمها الجهات المعنية ذات العلاقة بشؤون الحج والحجاج، مشيدين بالتسهيلات والخدمات الجليلة التي قُدّمت لهم منذ اللحظة الأولى لوصولهم إلى أرض الحرمين الشريفين.
وأعرب الحاج أوهي عيدروس عن بالغ سعادته كونه أحد المستضافين لدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، داعيا الله أن يتقبل حجه، وأن يوفق خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لما يقدمونه لخدمه حجاج بيت الله من أعمال كبيرة أثناء أدائهم مناسك الحج.
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