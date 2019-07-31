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2019-07-31 1350 وظيفة شاغرة بالتعاون بين هدف ونسما متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة أقام فرع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) في منطقة مكة المكرمة، لقاءً وظيفيًا بالتعاون مع شركة نسما. Advertisements وتم خلال اللقاء الوظيفي طرح 1350 فرصة وظيفية في عدد من المجالات والتخصصات المهنية والإدارية. في سياق آخر، وجه هدف رسالةً إلى الباحثين عن عمل، وقال إن برنامج حافز يوفر لهم مجموعة من خدمات دعم التأهيل والتدريب والتوظيف بالإضافة إلى الإعانة المالية للبحث عن عمل.









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